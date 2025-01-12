Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyada son günlerde yer alan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Rekabet Kurulu'nun incelemesinin ardından savcılık soruşturma başlattı. Ayrıca Barım'ın ajansına bağlı çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in de ifade vereceği öğrenildi.
HABER MERKEZİ
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Bitmek tükenmek bilmeyen şikayetler ve ihbarların ardından Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Bunun ardından oyuncular, art arda itiraflarda bulunup sanat dünyasında yaşadıklarını anlatmıştı.
Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı.
Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek. Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.
MASAK VE SİBER SUÇLAR DEVREDE Rekabet Kurulu'nun incelemesinin ardından şikayetlerin hedefinde olan isim ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'dı. Barım hakkında önceki gün resen soruşturma başlatılmıştı. Ancak son günlerde art arda yapılan itiraflar, sosyal medyada yapılan ihbarlar ve Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Menajer Barım hakkında, tekelleşme ve haksız kazançla ilgili şikayetlerden dolayı inceleme gerçekleştirilecek.