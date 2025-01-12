Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek

MASAK VE SİBER SUÇLAR DEVREDE

Rekabet Kurulu'nun incelemesinin ardından şikayetlerin hedefinde olan isim ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'dı. Barım hakkında önceki gün resen soruşturma başlatılmıştı. Ancak son günlerde art arda yapılan itiraflar, sosyal medyada yapılan ihbarlar ve Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma yapılıyor.