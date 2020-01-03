Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

'Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yeni bölümü var mı?' sorusunu araştıran diziseverler tarafından, TRT 1'in yayın akışı merak konusu oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler 'Payitaht Abdülhamid 103. bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aradı. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa) paylaştığı Payitaht Abdülhamid'e ikinci sezona yeni isimler dâhil olmuştu. İzleyicinin hakkında birçok şeyi merak ettiği Bülent İnal bu kez de memleketiyle gündem oldu. Dizinin takipçileri 'Bülent İnal nereli?' sorusuna yanıt aradı. Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli!