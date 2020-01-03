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Haberler > Galeri > Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

'Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yeni bölümü var mı?' sorusunu araştıran diziseverler tarafından, TRT 1'in yayın akışı merak konusu oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler 'Payitaht Abdülhamid 103. bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aradı. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa) paylaştığı Payitaht Abdülhamid'e ikinci sezona yeni isimler dâhil olmuştu. İzleyicinin hakkında birçok şeyi merak ettiği Bülent İnal bu kez de memleketiyle gündem oldu. Dizinin takipçileri 'Bülent İnal nereli?' sorusuna yanıt aradı. Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli!

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 12:21 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 12:23
Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

'Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yeni bölümü var mı?' sorusunu araştıran diziseverler tarafından, TRT 1'in yayın akışı merak konusu oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler 'Payitaht Abdülhamid 103. bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aradı. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa) paylaştığı Payitaht Abdülhamid'e ikinci sezona yeni isimler dâhil olmuştu. İzleyicinin hakkında birçok şeyi merak ettiği Bülent İnal bu kez de memleketiyle gündem oldu. Dizinin takipçileri 'Bülent İnal nereli?' sorusuna yanıt aradı. Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli!

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Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN MEMLEKETLERİ

Hilal Altınbilek – İzmir

Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

Burak Özçivit – Gaziantep

Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

Hande Erçel – Balıkesir

Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli çıktı!

Akın Akınözü – Ankara

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