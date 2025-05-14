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Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım

Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Barış Arduç, kiracısının aylardır eksik ödeme yapması nedeniyle icra takibi başlattı. Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti.

HABER MERKEZİ

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Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik oldu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.

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Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım

'MECBUR KALDIM'

Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım

Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapması üzerine kiracısına icra takibi başlattığını ifade etti. Kiracısının buna itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti.

Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek