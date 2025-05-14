Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik oldu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.