Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonuna Karadeniz'de başladınız. Çekimler doğayla iç içe nasıl geçti?

- Gayet güzel geçti. Yoğun bir tempoyla çalıştık. Planladığımız her şey zamanında gerçekleştirdik. Aslında doğa da bize biraz yardım etti. Döndükten hemen sonra yağmurlar başladı. Fakat en önemlisi gittiğimiz aya çürük ayı diyorlarmış, yani her şeyi çürütecek derecede nem vardı, o nemle boğuşmak zorunda kaldık. Ama oranın güzelliği ve doğallığı her şeye değdi ve istediğimiz sonucu da aldık.



İzleyiciyi yeni sezonda neler bekliyor?

- Bu sene seyirciyi güzel hikâyeler bekliyor; yeni bir açılım, yeni bir hikâye, yeni bir macera. Hem duygusal, hem de aksiyon anlamında. Bildiğiniz Ben Bu Cihana Sığmazam temposunu ikiye katladık.