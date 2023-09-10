Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Kıyafetler bölgeden temin edilen kumaşlarla yapıldı, bölge halkına yemeniler hazırlatıldı. Çalışma sürecinde birçok kişiye istihdam sağlamaya özen gösteriyorsunuz...

- Evet, doğru bu. Öyle ya da böyle önemli bir ekonomi yönetiyoruz aslında. Çok hızlı ve mobil bir fabrika gibi düşünün. Gittiğimiz yerlerde 200-300 kişilik bir hayat kuruyoruz ve bu 200-300 kişi gittiğimiz yerdeki dengeleri değiştiriyor. Yeme, içme, konaklama, alışveriş ve tedarik gibi unsurlar gittiğimiz yerlerin ekonomisine katkı sağlıyor, istihdam sağlıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hoşumuza giden bir taraf bu. Biz herkesten memnunuz, umarım gittiğimiz yerlerdeki insanlarda bizlerden memnunlardır.

Yöre halkının ilgisi nasıl?

- Yöre halkının ilgisi malum, Karadeniz benim için çok önemli bir bölge. Benim çok ilgi gördüğüm, beni kendilerinden biri gibi gördükleri bir yer. Gittiğim her evde öyle hissettiğim bir yer. Çok yoğun bir ilgi vardı ama dengeliydi, işimizi yapmak doğrultusunda rahat da bıraktılar. Sağ olsunlar, çok ince davrandılar, yardımcı oldular. Orada bir kere daha gördük ki gerçekten bizim memleketimizin toprakları, insanları çok değerli. İşte bu yüzden birliğimizin ve beraberliğimizin önemini ortaya çıkıyor. Bizim insanımız her şarta rağmen hâlâ aynı samimiyetinde yaşamaya devam ediyor.