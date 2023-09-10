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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonu ile salı akşamı izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizi bu sezon da çok konuşulacak. Dizinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca Kaynarca "İnsanları gözlemlemem, onlarla konuşmam, onların dilini biliyor olmam, onların bakış açılarını görüyor olmam, oyuncu olarak çok değerli ve önemli. O yüzden de hiç kimse beni böyle bir star havalarında göremez." dedi.

SABAH

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:46 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:56

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın sorularını cevaplayan Oktay Kaynarca, 30 yıllık meslek hayatında yaşadıklarını, kariyer yolculuğunu, ülke sınırlarını aşan şöhretini paylaştı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonuna Karadeniz'de başladınız. Çekimler doğayla iç içe nasıl geçti?
- Gayet güzel geçti. Yoğun bir tempoyla çalıştık. Planladığımız her şey zamanında gerçekleştirdik. Aslında doğa da bize biraz yardım etti. Döndükten hemen sonra yağmurlar başladı. Fakat en önemlisi gittiğimiz aya çürük ayı diyorlarmış, yani her şeyi çürütecek derecede nem vardı, o nemle boğuşmak zorunda kaldık. Ama oranın güzelliği ve doğallığı her şeye değdi ve istediğimiz sonucu da aldık.

İzleyiciyi yeni sezonda neler bekliyor?
- Bu sene seyirciyi güzel hikâyeler bekliyor; yeni bir açılım, yeni bir hikâye, yeni bir macera. Hem duygusal, hem de aksiyon anlamında. Bildiğiniz Ben Bu Cihana Sığmazam temposunu ikiye katladık.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Kadroda yeni isimler de var. Dengeler değişecek mi?
- Kadroda önemli değişiklikler yaşandı. Yine çok değerli ve yetenekli arkadaşlarımız kadroya dahil oldu. Güzel bir uyum, güzel bir paylaşım başladı sette. Herkes birbiriyle çok da kaynaştı. Yeni gelen arkadaşlarımızın diziye çok büyük katkısı olacağına inanıyorum ama her zaman olduğu gibi her oyuncu kendi potansiyelini ortaya koyduktan sonra kendi yolculuğunu belirler. Herkesin işle ilgili verdiği mücadele değerlendirilir. Bu hep böyle olmuştur. Ama asıl zor olan senarist arkadaşlarımızın işi. Çünkü her biri birbirinden değerli oyuncuların o potansiyelleri doğrultusunda onlara hikaye ve diyalog yazmak oldukça emek isteyecek zor bir iş. Allah kolaylık versin.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Kıyafetler bölgeden temin edilen kumaşlarla yapıldı, bölge halkına yemeniler hazırlatıldı. Çalışma sürecinde birçok kişiye istihdam sağlamaya özen gösteriyorsunuz...
- Evet, doğru bu. Öyle ya da böyle önemli bir ekonomi yönetiyoruz aslında. Çok hızlı ve mobil bir fabrika gibi düşünün. Gittiğimiz yerlerde 200-300 kişilik bir hayat kuruyoruz ve bu 200-300 kişi gittiğimiz yerdeki dengeleri değiştiriyor. Yeme, içme, konaklama, alışveriş ve tedarik gibi unsurlar gittiğimiz yerlerin ekonomisine katkı sağlıyor, istihdam sağlıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hoşumuza giden bir taraf bu. Biz herkesten memnunuz, umarım gittiğimiz yerlerdeki insanlarda bizlerden memnunlardır.

Yöre halkının ilgisi nasıl?
- Yöre halkının ilgisi malum, Karadeniz benim için çok önemli bir bölge. Benim çok ilgi gördüğüm, beni kendilerinden biri gibi gördükleri bir yer. Gittiğim her evde öyle hissettiğim bir yer. Çok yoğun bir ilgi vardı ama dengeliydi, işimizi yapmak doğrultusunda rahat da bıraktılar. Sağ olsunlar, çok ince davrandılar, yardımcı oldular. Orada bir kere daha gördük ki gerçekten bizim memleketimizin toprakları, insanları çok değerli. İşte bu yüzden birliğimizin ve beraberliğimizin önemini ortaya çıkıyor. Bizim insanımız her şarta rağmen hâlâ aynı samimiyetinde yaşamaya devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Dizinin yapımcılık kısmında da vardınız. Hem başrolde yer almak hem de yapımda yer almanın zorlukları ya da dezavantajları oldu mu?
- Evet işin yapımcısı benim ama bu sefer aktif olarak sadece ofise geçtiğim zaman yapımcılık kısmıyla ilgileniyorum. Sette sadece oyuncu olacağımı bütün ekip arkadaşlarıma söyledim. Sete girdiğim andan itibaren yapımcı Oktay Kaynarca değil, oyuncu Oktay Kaynaca olduğumu söyledim. O yüzden bu sene içime sinen ve rahat bir sezon olacak.

Cezayir onu yıllarca bekleyen eski eşine geri döndü. Gerçek aşk her zaman kazanır mı?
- Aşk biraz netameli bir konu. Biz ne dersek diyelim herkesin kendine göre bir aşk bakışı var. Kendi açımızdan anlatmaya çalışacağız. Bizim aşk anlayışımızla başkasının aşk anlayışı farklı olabilir. Diyeceğim o dur ki, aşkla ilgili kim ne derse desin aslında herkesin içindeki yoğunlukla ilgili bir durum. Ama aşk denilen şey çok da uzun süremez. Çünkü aşkın yapısı itibariyle, karakteri itibariyle böyle bir şey mümkün değil. Mutlu aşk yoktur önemli olan aşkı sevgiye evirmektir.

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