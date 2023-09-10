Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca: Hiç kimse beni star havalarında göremez

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonu ile salı akşamı izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizi bu sezon da çok konuşulacak. Dizinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca Kaynarca "İnsanları gözlemlemem, onlarla konuşmam, onların dilini biliyor olmam, onların bakış açılarını görüyor olmam, oyuncu olarak çok değerli ve önemli. O yüzden de hiç kimse beni böyle bir star havalarında göremez." dedi.