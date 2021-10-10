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Haberler Galeri Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın boşanma aşamasında olduğu magazin gündeminde konuşuluyordu. Önce Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkmış, sonrasında Hakan Baş'ın internet fenomeni Mina Ceran ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmişti. Hatta Baş'ın, fenomene lüks bir ev kiraladığı ileri sürülmüştü. İhanet iddalarının gölgesinde evliliklerinin yolunda gitmediğini kabul eden ve boşanacaklarını açıklayan çift hayranlarını bir hayli üzmüştü. İş insanı Hakan Baş, dün Nişantaşı'nda bir kadın ile araç içinde görüntülendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 10:52 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 10:58
Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

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Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmiş, sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

"HER ŞEYE HAKİMSİNİZ"

Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik, ayrı değiliz" demişti.

Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yayınlayarak, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

"ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİMİZ DOĞRU"

'Söylemezsem Olmaz'a konuşan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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