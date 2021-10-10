Bensu Soral ile boşanma aşamasında olan Hakan Baş parti çıkışı fena yakalandı

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın boşanma aşamasında olduğu magazin gündeminde konuşuluyordu. Önce Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkmış, sonrasında Hakan Baş'ın internet fenomeni Mina Ceran ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmişti. Hatta Baş'ın, fenomene lüks bir ev kiraladığı ileri sürülmüştü. İhanet iddalarının gölgesinde evliliklerinin yolunda gitmediğini kabul eden ve boşanacaklarını açıklayan çift hayranlarını bir hayli üzmüştü. İş insanı Hakan Baş, dün Nişantaşı'nda bir kadın ile araç içinde görüntülendi. İşte detaylar...