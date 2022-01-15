Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla'yı sosyal medya hesabından paylaştı

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, mutlu evliliğiyle magazin gündeminde sıkça anılmakta! Gözde çift evliliklerini üç çocukla taçlandırmış; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, takip ediliyor ve dikkat çekiyor. Önceki gün güzel oyuncu Bergüzar Korel, önce küçük oğlu Han'ı sonrasındaysa minik kızı Leyla'yı sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten Korel'in bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.