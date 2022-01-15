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Haberler Galeri Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla'yı sosyal medya hesabından paylaştı

Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla'yı sosyal medya hesabından paylaştı

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, mutlu evliliğiyle magazin gündeminde sıkça anılmakta! Gözde çift evliliklerini üç çocukla taçlandırmış; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, takip ediliyor ve dikkat çekiyor. Önceki gün güzel oyuncu Bergüzar Korel, önce küçük oğlu Han'ı sonrasındaysa minik kızı Leyla'yı sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten Korel'in bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:47
Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla’yı sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu, Bergüzar Korel, neredeyse her paylaşımıyla gündem oluyor.

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Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla’yı sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal konulara da duyarsız kalmayan Korel, bu defa gözlerden uzak tuttuğu çocuklarını paylaştı.

Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla’yı sosyal medya hesabından paylaştı

2020 yılında dünyaya gelen oğlu Han ile geçtiğimiz Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla verdiği pozları art arda paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı.

Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla’yı sosyal medya hesabından paylaştı

Çocuklarının yüzünü göstermemeye özen gösteren Korel'in makyajsız güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla’yı sosyal medya hesabından paylaştı

Öte yandan magazin dünyasının örnek ikilisi arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçen aylarda üçüncü kez bebek sevinci yaşamıştı.

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