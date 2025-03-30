Berk Oktay kızının son halini paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı
Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucağına alan oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabından kızı Mira Milena ile paylaşım yaptı. Oyuncu, kızıyla yer aldığı kareye nazar boncuğu emojisi koyarak ''Baba kız günü'' notunu düştü.
HABER MERKEZİ
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2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de yaptıkları düğün ile dünyaevine girdiler.
Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.
KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI
İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikiliden ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.Oktay, güneşli havayı görünce kızı Mira Milena ile yürüyüşe çıktı. Ünlü isim, o anları sevenlerinin beğenisine sundu. Oyuncu, kızıyla yer aldığı kareye nazar boncuğu emojisi koyarak ''Baba kız günü'' notunu düştü.
Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum sonrası şu sözleri paylaşmıştı:
21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükür, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan canım doktorumuz ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak, biraz da aceleci davranarak katılmak istedi.
Annesi gibi sabırsız çıktı. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um. İsmini kendin seçtin, İsminle geldin, İsminle yaşa Milena... Dualarını, dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler.