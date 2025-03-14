Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşını duyanın ağzı açık kalıyor! Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, nereli, boyu kaç cm?
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldız oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Burak Deniz ile birlikte rol aldığı dizide geniş bir hayran kitlesine ulan Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı, kilosu, boyu ve nereli olduğu ve oynadığı diziler...
HABER MERKEZİ
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Bir Gece Masalı ile ekranlardaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolüne hayat veriyor. Güzel oyuncuyu ekranda görenler Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu, yaşı, nereli olduğunu ve oynadığı dizileri merak ediyor. İşte detaylar...
Su Burcu Yazgı Coşkun, Türk oyuncu olarak tanınan genç bir sanatçıdır. 15 Nisan 2005 doğumlu olan Coşkun, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmış ve özellikle televizyon dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
Su Burcu, kariyerine 2012 yılında "Karadayı" dizisiyle başlamıştır. Ardından "Kırmızı Oda" ve "Kardeşlerim" gibi popüler projelerde yer alarak dikkat çekmiştir. Özellikle "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye Eren rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Genç oyuncu, performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Türkiye'deki genç yeteneklerden biri olarak gösterilmektedir.
Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliği ile sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Bu platformlarda da sıkça paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunur. Su Burcu Yazgı Coşkun, aynı zamanda eğitimine de devam etmekte olup, hem kariyerinde hem de eğitim hayatında başarıyla ilerlemektedir
SU BURCU YAZI DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Televizyon dizisi
-2011 Farklı Boyut
-2012 Kalbim Dört Mevsim
-2012-2014 Karadayı
-2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim
-2014 Günahkâr
-2015-2016 Aşk Yeniden
-2017 Kadın
-2017-2018 Bizim Hikaye
-2017 Kara Yazı
-2019 Kuzgun
-2020 Kırmızı Oda
-2021-2024 Kardeşlerim
-2024 Bir Gece Masalı
TV filmi
-2012 Küçük Kalpler: Kalbin Dili
-2013 Sen Üzülme
Sinema filmi
-2012 Dabbe 3: Bir Cin Vakası
-2018 Bizi Hatırla
İnternet filmi
-2021 Beni Çok Sev
Oyunculuğa olan ilgisi daha 5-6 yaşlarındayken başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, televizyon ekranlarındaki oyunculara özenerek bu mesleğe ilgi duydu.
Küçücük yaşta oyunlar kurgulayan ve kendi hikayelerini oynayan Coşkun'un yeteneğini fark eden ablası, onu bir ajansa kaydettirdi. Bu adım, genç yıldızın kariyerinin kapısını aralayan en önemli gelişme oldu.
Henüz 7 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Coşkun, 8 yıl önce Kenan İmirzaloğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Karadayı dizisinde yer alarak izleyicinin karşısına çıktı.
Burada Feride karakterinin yeğeni Neşe'yi canlandıran Coşkun, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
KARDEŞLERİM VE BİR GECE MASALI İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI
Coşkun, Karadayı ile başlayan oyunculuk yolculuğuna, çeşitli projelerde rol alarak devam etti. Ancak asıl şöhretini, 2021 yılında yayına giren Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle yakaladı.