Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliği ile sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Bu platformlarda da sıkça paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunur. Su Burcu Yazgı Coşkun, aynı zamanda eğitimine de devam etmekte olup, hem kariyerinde hem de eğitim hayatında başarıyla ilerlemektedir