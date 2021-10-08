Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Hayatı boyunca acılarla sınanan, sevdiklerini birer birer toprağa veren Fekeli, Çukurova'nın hem ağası hem babası oldu. Yirmi yılı hapiste geçen kader mahkûmu Fekeli, Adana'ya dönüşüyle beraber Yamanlar'dan intikam almak için oğlu bildiği Yılmaz'la omuz omuza mücadele etmiş, ebedi aşkı Hünkar'ın yüreğini sızlatan evliliği hakkında her şeyi öğrenmişti.

Sonunda aşk galip gelmiş; Fekeli ve Hünkar, her şeyi göze alarak hayatlarında temiz bir sayfa açmaya karar vermişlerdi. 40 yıllık aşkına kavuşmak üzereyken Hünkar'ın ölümüyle yüreğine ateş düşen Fekeli, sevdiği kadının ölümüyle sınanmıştı.