Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümü izleyiciyi derinden sarstı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri feth eden usta oyuncu Kerem Alışık yayınlanan son bölüm ile diziye ve Çukurova'ya veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık "Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum... Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..." sözlerinin yeri aldığı sosyal medya paylaşımı ile sevenlerine veda etti.