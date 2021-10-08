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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık diziye veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık diziye veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümü izleyiciyi derinden sarstı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri feth eden usta oyuncu Kerem Alışık yayınlanan son bölüm ile diziye ve Çukurova'ya veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık "Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum... Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..." sözlerinin yeri aldığı sosyal medya paylaşımı ile sevenlerine veda etti.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 10:52 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:40
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümü izleyiciyi derinden sarstı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri feth eden usta oyuncu Kerem Alışık yayınlanan son bölüm ile diziye ve Çukurova'ya veda etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan..
Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor..
Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum..
Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Gelişim de, gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslekdaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum .. Ve tabii sıcak Adana'nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize,ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum ....
Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır..
Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun..
Hep sevgiyle..
Ve hep uhuletle suhuletle .."

sözlerinin yer aldığı duygusal paylaşımı ile sevenlerine veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Dizide ölümüyle Çukurova topraklarını hüzne boğan Fekeli, sık sık kullandığı "Uhuletle ve suhuletle" sözüyle akıllara kazındı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık diziye veda etti

Hayatı boyunca acılarla sınanan, sevdiklerini birer birer toprağa veren Fekeli, Çukurova'nın hem ağası hem babası oldu. Yirmi yılı hapiste geçen kader mahkûmu Fekeli, Adana'ya dönüşüyle beraber Yamanlar'dan intikam almak için oğlu bildiği Yılmaz'la omuz omuza mücadele etmiş, ebedi aşkı Hünkar'ın yüreğini sızlatan evliliği hakkında her şeyi öğrenmişti.

Sonunda aşk galip gelmiş; Fekeli ve Hünkar, her şeyi göze alarak hayatlarında temiz bir sayfa açmaya karar vermişlerdi. 40 yıllık aşkına kavuşmak üzereyken Hünkar'ın ölümüyle yüreğine ateş düşen Fekeli, sevdiği kadının ölümüyle sınanmıştı.

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