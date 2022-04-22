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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat müjdeyi verdi
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Bülent Polat, geçtiğimiz aylarda eşinin hamile olduğunu duyurmuştu. Dizi çekimleri için Adana'da olan başarılı oyuncudan müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 15:32Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 15:54
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Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' setinden müjdeli haber geldi. Dizide Yaman Ailesi'nin kahyası 'Gaffur' karakterine hayat veren Bülent Polat, çekimler nedeniyle Adana'da kalıyor.
Daha önce ''Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, yaklaşık bir aydır eşimi ve kızımı görmüyordum. İki gün boşum vardı hemen geldim.
Adana'dayken onları özlüyorum İstanbul'da ise Gaffur karakterini özlüyorum" diyen Polat, geçtiğimiz aylarda bir kez daha baba olacağını açıklamıştı.
'Avrupa Yakası' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizilerindeki rolleri ile tanınan Bülent Polat, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olacağını takipçileriyle paylaşmıştı. Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Altı yaşında Doğa adında bir kızı olan Bülent Polat, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
İKİNCİ KEZ BABA OLDU
Bülent Polat'ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni olan eşi Duygu Polat, bir erkek bebek dünyaya getirdi.