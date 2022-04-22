Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat müjdeyi verdi

'Avrupa Yakası' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizilerindeki rolleri ile tanınan Bülent Polat, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olacağını takipçileriyle paylaşmıştı. Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medyadan duyurdu.