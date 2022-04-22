  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat müjdeyi verdi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat müjdeyi verdi

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Bülent Polat, geçtiğimiz aylarda eşinin hamile olduğunu duyurmuştu. Dizi çekimleri için Adana'da olan başarılı oyuncudan müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 15:32 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 15:54
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat müjdeyi verdi

Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' setinden müjdeli haber geldi. Dizide Yaman Ailesi'nin kahyası 'Gaffur' karakterine hayat veren Bülent Polat, çekimler nedeniyle Adana'da kalıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat müjdeyi verdi

"EŞİMİ VE KIZIMI ÇOK ÖZLÜYORUM"

Daha önce ''Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, yaklaşık bir aydır eşimi ve kızımı görmüyordum. İki gün boşum vardı hemen geldim.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat müjdeyi verdi

Adana'dayken onları özlüyorum İstanbul'da ise Gaffur karakterini özlüyorum" diyen Polat, geçtiğimiz aylarda bir kez daha baba olacağını açıklamıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat müjdeyi verdi

'Avrupa Yakası' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizilerindeki rolleri ile tanınan Bülent Polat, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olacağını takipçileriyle paylaşmıştı. Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat müjdeyi verdi

Altı yaşında Doğa adında bir kızı olan Bülent Polat, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Bülent Polat'ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni olan eşi Duygu Polat, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

  • SON DAKİKA