Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova son sezonuyla ATV ekranlarında rekor kırdı, Selin Yeninci Saniye rolüyle beğeni topladı. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Saniye karakterterine hayat veren Selin Yeninci, normal hayatındaki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 16 Ocak 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle en popüler dönemine ulaştı. Daha önce de birçok dizide rol alan Selin Yeninci, Saniye karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'nın dikkat çeken isimlerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin dikkatini çeken Selin Yeninci, özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla şaşkına çeviren Selin Yeninci'nin gerçek hali hayrete düşürdü. Peki Selin Yeninci kimdir? İşte Selin Yeninci'nin sosya medyayı sallayan o pozları.