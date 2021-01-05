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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova son sezonuyla ATV ekranlarında rekor kırdı, Selin Yeninci Saniye rolüyle beğeni topladı. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Saniye karakterterine hayat veren Selin Yeninci, normal hayatındaki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 16 Ocak 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle en popüler dönemine ulaştı. Daha önce de birçok dizide rol alan Selin Yeninci, Saniye karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'nın dikkat çeken isimlerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin dikkatini çeken Selin Yeninci, özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla şaşkına çeviren Selin Yeninci'nin gerçek hali hayrete düşürdü. Peki Selin Yeninci kimdir? İşte Selin Yeninci'nin sosya medyayı sallayan o pozları.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2021 Salı 16:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Selin Yeninci, dizinin sezon finali yapmasına rağmen tatil döneminde de dikkatleri üzerine çekti.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Peki Selin Yeninci kimdir? İşte Selin Yeninci'nin dizi dışındaki gerçek hali...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yani Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Yeninci, Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

Selin Yeninci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)
2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

2018 – Avlu (Merve) (TV Dizisi)
2017 – Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)
2016 – Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

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