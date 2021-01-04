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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle heyecanı devam ettiriyor. Yeni bölüm öncesi milyonlar dizinin sevilen oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in özel hayatına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in bir aralar aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddia üzerine iki oyuncuyu ayrı ayrı mercek altına alan hayranları özellikle aralarındaki yaş farkını araştırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yaşları...

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





