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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bugün milyonları bir kez daha ekranları başına kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerini canlandıran Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in hayatı diziseverler tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ikilinin arasındaki yaş farkı duyanları şaşırtıyor. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:09
Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:09
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş son zamanların en çok konuşulan oyuncuları olurken ikili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
KADİR DOĞULU
19 NİSAN 1982
NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992
KEREM BÜRSİN
4 Haziran 1987
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993