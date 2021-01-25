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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bugün milyonları bir kez daha ekranları başına kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerini canlandıran Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in hayatı diziseverler tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ikilinin arasındaki yaş farkı duyanları şaşırtıyor. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:09
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş son zamanların en çok konuşulan oyuncuları olurken ikili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

KADİR DOĞULU
19 NİSAN 1982

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

KEREM BÜRSİN

4 Haziran 1987

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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