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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bugün milyonları bir kez daha ekranları başına kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerini canlandıran Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in hayatı diziseverler tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ikilinin arasındaki yaş farkı duyanları şaşırtıyor. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:22
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:22
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş son zamanların en çok konuşulan oyuncuları olurken ikili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
KADİR DOĞULU
19 NİSAN 1982
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
KEREM BÜRSİN
4 Haziran 1987