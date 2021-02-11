Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bugün milyonları bir kez daha ekranları başına kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerini canlandıran Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in hayatı diziseverler tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ikilinin arasındaki yaş farkı duyanları şaşırtıyor. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...