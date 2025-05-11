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Boşanma sürecindeki Güzide Duran "hala seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Manken Güzide Duran ile 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma süreci devam ederken, Duran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ünlü manken, "Evlendiğim insanla yaşlanmak hayalimdi. Çok emek var. Çok iyi bir eş ve iyi bir baba" sözleriyle gündem oldu. Avşar'ın "Belki barışırsınız" yorumu üzerine ise Duran "Her şeyin hayırlısı. İki çocuğumun babası, tabii ki seviyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

HABER MERKEZİ

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Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 18 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift ayrılık kararı almıştı.İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getiren Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

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Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu

'ÇIKAN HABERLERİ UMURSAMIYORUM'

Geçtiğimiz günlerde boşanma davasıyla ilgili gizlilik kararı olduğunu belirtip "Bunlar özel mahrem konular" diyen Güzide Duran, son dönemde adının Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'la anılmasına isyan edip şöyle konuşmuştu: "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta."

Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu

Adnan Aksoy'la nasıl tanıştığını anlatan Duran aşk evliliği yaptığını söyledi: "Eşime âşık oldum. İstanbul'da sporda tanıştık. İşimi bırakmak kendi kararımdı. Çocuklar büyürken yanlarında olmak istedim."

Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu

ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİLİK KARARI ALDIRDIK

Boşanma davası için gizlilik kararı aldıran ünlü manken "Boşanma sürecinin işimle ilgisi yok. Bambaşka konular. Boşanma süreci çok üzücü bir şey. Çocuklar için gizlilik kararı aldırdık" dedi.

Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu

Evliliği için pişman olmadığını dile getiren Duran "Çok aşık oldum. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim birlikte yaşlanmaktı. İki çocuğumun babası, hala seviyorum tabii ki" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının Roma'da olduğunu belirten Güzide Duran sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklar Roma'da. Boşluğum olduğunda yanlarına gidip geliyorum. Şimdi yalnız yaşıyorum. İlk başta çok kötü hissettim kendimi. Çocukların düzenini bozmam. Buraya gelseler sudan çıkmış balık gibi olurlar."

Boşanma sürecindeki Güzide Duran hala seviyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu