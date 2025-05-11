Boşanma sürecindeki Güzide Duran "hala seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Manken Güzide Duran ile 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma süreci devam ederken, Duran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ünlü manken, "Evlendiğim insanla yaşlanmak hayalimdi. Çok emek var. Çok iyi bir eş ve iyi bir baba" sözleriyle gündem oldu. Avşar'ın "Belki barışırsınız" yorumu üzerine ise Duran "Her şeyin hayırlısı. İki çocuğumun babası, tabii ki seviyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 11 Mayıs 2025 12:04 Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





