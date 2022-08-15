Haberler Galeri Bu halinden eser yok! Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Bu halinden eser yok! Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın Meryem karakterine can veren güzel oyuncu Sevilay Gültekin gelinliğiyle poz verdi. Güzelliğiyle mest eden ünlü oyucunun o pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. İşte Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Sevilay Gültekin'in gelinlikli halleri...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





