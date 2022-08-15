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Haberler Galeri Bu halinden eser yok! Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Bu halinden eser yok! Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın Meryem karakterine can veren güzel oyuncu Sevilay Gültekin gelinliğiyle poz verdi. Güzelliğiyle mest eden ünlü oyucunun o pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. İşte Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Sevilay Gültekin'in gelinlikli halleri...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:31
Bu halinden eser yok! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Genç oyuncuların yıldızının parladığı Gönül Dağı geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.

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Bu halinden eser yok! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Dizide gözleri görmeye başlayınca nişanlısı Rıfat'ı terk eden Meryem bu hamlesiye seyircileri şoke etmişti.

Bu halinden eser yok! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Dizide yaşananlar nedeniyle Meryem karakterine sosyal medyada büyük tepki gelmişti.

Bu halinden eser yok! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından oyuncuları merak konusu oldu. Gönül Dağı'nın Meryem'i de bu isimlerden biri oldu.

Bu halinden eser yok! Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin gelinlikli haliyle mest etti

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gerçek hali ile görenleri şoke etti.

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