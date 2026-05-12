İzmir yalnızca doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla değil, yetiştirdiği ünlü isimlerle de adından söz ettiriyor. Müzikten televizyona, sinemadan spora kadar birçok alanda Türkiye'ye damga vuran isimlerin ortak noktası ise İzmirli olmaları. Yıldız Tilbe'den Sıla Türkoğlu'na, Metin Arolat'tan Bengü'ye kadar sanat ve medya dünyasının birçok tanınmış ismi İzmir'de doğup büyüdü. İşte İzmirli ünlüler...
Bu isimlerin İzmirli olduğunu biliyor muydunuz?
İzmir sanat, spor, bilim, siyaset ve magazin dünyasına isim yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok ilgi gören şehirlerinden biri olan İzmir, aynı zamanda gösteri dünyasına armağan ettiği ünlü güzelleriyle de tanınıyor. İşte İzmirli ünlü isimler...
Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan "Taçsız Kral" lakaplı Ayhan Işık, 5 Mayıs 1929 tarihinde İzmir Konak'ta doğdu.
2. GÖNÜL YAZAR: TÜRK MÜZİĞİNİN TAŞ BEBEĞİ
Türk Sanat Müziği'nin çılgın ismi Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde, İzmir'de doğdu.
3. KAYAHAN: ZİRVEDE VEDA ETTİ
Türk pop müziğinin usta sanatçısı, besteci ve söz yazarı Kayahan Açar, 29 Mart 1949 tarihinde İzmir'de Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüyen sanatçı, babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaştı.
4. MUSTAFA DENİZLİ: ALAÇATI'DAN YÜKSELEN FUTBOL EFSANESİ
Türk futbolunun simge isimlerinden Mustafa Denizli, 10 Kasım 1949 tarihinde İzmir Alaçatı'da dünyaya geldi. Futbol kariyeri anlatmakla bitirilemeyecek kadar hareketli olup, üstün başarılarla doludur.
5. TANJU OKAN: MÜZİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
İzmir'in Tire ilçesinde 27 Ağustos 1938 tarihinde doğan Tanju Okan'ın müziğe olan ilgisi ailesinden geliyordu.
6. TAN SAĞTÜRK
Ünlü balet ve oyuncu Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 tarihinde İzmir'de doğdu.
7. HÜSEYİN BARADAN: YEŞİLÇAM'IN İYİ KALPLİ KÖTÜ ADAMI
Asıl adı Hüseyin Avni Baradan olan Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hüseyin Baradan, 15 Haziran 1932'de İzmir'de dünyaya geldi.
8. ATTİLA İLHAN: ŞİİR VE ROMANIN USTASI
Türk edebiyatının usta isimlerinden Attila İlhan, savcı Bedrettin Bey ile Memnune Hanım'ın ilk çocuğu olarak 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi.
9. YILDIZ TİLBE
Hayatı acılarla dolu, şarkıları ise yürekleri dağlayan Yıldız Tilbe de İzmirli ünlüler arasında yer alıyor. Tilbe 16 Temmuz 1966 İzmir doğumludur.
10. BEDİA AKARTÜRK
Ülkemizin sayılı Türk halk müziği ses sanatçılarından biri olan Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941 tarihinde İzmir Ödemiş'te dünyaya geldi.
11. AHMED ADNAN SAYGUN: TÜRKİYE'NİN İLK DEVLET SANATÇISI
Ünlü klasik müzik bestecisi, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmed Adnan Saygun, 7 Eylül 1907 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
12. METİN OKTAY: 'TAÇSIZ KRAL' ÜNVANLI FUTBOL EFSANESİ
Golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde "Taçsız Kral" lakabıyla da anılan ünlü futbolcu ve teknik direktör Metin Oktay, 2 Şubat 1936'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Çiftefırınlar Mahallesi'nde doğdu.
13. SILA TÜRKOĞLU
İzmir'de 18 Nisan 1999'da doğan Sıla Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başlamıştır.
14. HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976'da İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede yetişti.
15. FERDİ ÖZBEĞEN
Ünlü piyanist Ferdi Özbeğen 17 Ağustos 1941 tarihinde İzmir'de doğdu.
16. VOLKAN SEVERCAN
Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu.
17. GÖKŞİN SİPAHİOĞLU
İzmir'de 28 Aralık 1926'da dünyaya gelen Gökşin Sipahioğlu, Sipa Press fotoğraf ajansının kurucusu Türk gazeteci ve foto muhabiridir.
18. BENGÜ
Ünlü şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve pop sanatçısı Bengü 2 Nisan 1979'da İzmir'de doğmuştur.
19. ÇAĞLA KUBAT
Manken, oyuncu ve profesyonel rüzgâr sörfçüsü Çağla Kubat, 16 Kasım 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
20. HALUK BİLGİNER: ÖDÜLLERİYLE FARK ATAN TİYATROCU
Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla en popüler isimlerden biri olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir Seferihisar'da doğdu.
21. BELKIS ÖZENER
Yıllarca şarkılarını çeşitli filmlerde dinlediğimiz Belkıs Yazar (Özener) Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak 28 Mart 1940 tarihinde İzmir'in Kestelli semtinde doğdu.
22. ALİ KOCATEPE
Ünlü müzik yapımcısı, şarkı sözü yazarı, besteci, yorumcu, ses sanatçısı, spor spikeri ve müzisyen Ali Kocatepe, 25 Şubat 1947 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
23. ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Engin Altan Düzyatan, gençliğinde İstanbul'a taşınmış ve kariyerinin ilk adımlarını burada atmıştır.
24. HARİKA AVCI
Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de doğdu.