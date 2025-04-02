Sanat dünyasından pek çok isim Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili taziye mesajları yayınladı. Usta sanatçının ölümü müzik dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, hayranları ve meslektaşları sosyal medyada duygularını paylaşmaya devam ediyor.