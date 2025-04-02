Bülent Ersoy gözyaşları içinde "sıra bende" dedi: Volkan Konak'ın ardından acı sözler
Volkan Konak'ın kalp krizi geçirmesi sonucu ani ölümü sonrası Kuzey Kıbrıs'ta sahnede gözyaşlarını tutamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" diyerek hayranlarını korkuttu.
HABER MERKEZİ
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçıya 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Beklenmedik vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
Volkan Konak'ın ani ölümüyle ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, sanatçının eşi Selma Konak da duruma ilişkin harekete geçti.
İŞTE O ANLAR!
Konak'ın vefatının ardından, Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy ve Ferman Toprak da usta sanatçıyı sahnede andı. Gözyaşlarına hakim olamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" sözleriyle duygularını dile getirdi. Diva'nın sözleri sevenlerini endişelendirirken, izleyiciler de duygu dolu anlar yaşandı.
Sanat dünyasından pek çok isim Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili taziye mesajları yayınladı. Usta sanatçının ölümü müzik dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, hayranları ve meslektaşları sosyal medyada duygularını paylaşmaya devam ediyor.