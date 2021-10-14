Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında tansiyon hız kesmeden yükseliyor. Mustafa Keser ve Bülent Ersoy geçtiğimiz haftalarda 'Benzemez Kimse Sana' programını 2 bölüm kadar sunmuş, programın yayından kaldırılmasının ardından yollarını ayırmışlardı.Mustafa Keser bunun ardından bir açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklama sonunda Bülent Ersoy'a konuşma hakkı doğmuştu. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy yeni bir iddia attı ortaya.Ersoy,"Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim." diyerek delilleri olduğunu belirtti. İşte detaylar...