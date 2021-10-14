Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

'MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM'

"Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz."

"Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım" İfadelerini kullandı.