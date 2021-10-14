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Haberler Galeri Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan 'Küfür' krizi!

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan 'Küfür' krizi!

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında tansiyon hız kesmeden yükseliyor. Mustafa Keser ve Bülent Ersoy geçtiğimiz haftalarda 'Benzemez Kimse Sana' programını 2 bölüm kadar sunmuş, programın yayından kaldırılmasının ardından yollarını ayırmışlardı.Mustafa Keser bunun ardından bir açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklama sonunda Bülent Ersoy'a konuşma hakkı doğmuştu. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy yeni bir iddia attı ortaya.Ersoy,"Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim." diyerek delilleri olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:57
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

Son olarak Mustafa Keser ile girdiği tartışma ve orkestrasının sahte PCR testi nedeniyle mağdur olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen Bülent Ersoy bugün ulusal bir kanalda yayınlanan magazin programına katıldı.

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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

Mustafa Keser'in iddialarına tek tek cevap veren Bülent Ersoy, Keser'e ilk kez canlı yayında yanıt verdi.

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

Posta'nın haberine göre; Bülent Ersoy şu ifadeleri kullandı "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm."

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

'MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM'

"Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz."

"Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım" İfadelerini kullandı.

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında yaşanan ’Küfür’ krizi!

"MUSTAFA KESER ANNEME KÜFÜR ETTİ"

Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in annesine küfür ettiğini söyledi. Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'un yakın zamanda kaybettiği annesine küfür ettiğine dair görüntüler de canlı yayında yayımlandı. Görüntülerde fotoğraf çekimleri esnasında Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'un annesine "Ananın a..nda" şeklinde bir küfür ettiği anlaşılıyor. Fakat işin aslı ise çok farklı...

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