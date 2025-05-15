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Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

Açıklamaları ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla çok konuşulan Diva Bülent Ersoy, vasiyetini ve mal varlığıyla ilgili planlarını ilk kez açıkladı. Ersoy, vasiyetinde çocuklara ayrı bir yer verdi.

SABAH

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Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

Bülent Ersoy, zaman zaman lüks yaşamı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyor. Ersoy, geçen günlerde kimsenin tahmin etmeyeceği bir konu ile dikkat çekerek adından tekrardan söz ettirmişti.

Diva'nın ortaya çıkan serveti duyanların ağzını açık bırakmıştı.

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Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

MAL VARLIĞINDA YOK YOK...

İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti...

- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa

- İstanbul Fenerbahçe'de sauna

Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

- Antalya Fethiye'de benzinlik

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

VASİYETİNİ AÇIKLADI!

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy da samimi açıklamalarda bulundu. Gecenin ilgi gördüğünü belirten sanatçı "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum" dedi.

Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

"ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM"

Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!"