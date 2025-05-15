Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy da samimi açıklamalarda bulundu. Gecenin ilgi gördüğünü belirten sanatçı "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum" dedi.
"ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM"
Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!"