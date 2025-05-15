Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı

VASİYETİNİ AÇIKLADI!

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy da samimi açıklamalarda bulundu. Gecenin ilgi gördüğünü belirten sanatçı "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum" dedi.