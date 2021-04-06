Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarına bakmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bülent Ersoy milyon dolarlık villasını kontrol etti. Bodrum'a gelen Bülent Ersoy hayranlarıyla fotoğraf çekildi.
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 17:48Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 17:49
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yeni satın aldığı villasının tadilatı için Bodrum'a geldi. Ersoy, arkadaşlarıyla restoranda yemek yedi.
Muhabirine konuşan Ersoy, ikinci doz aşısını olduktan sonra Bodrum'da yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını görmek için geldiğini anlatarak, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan.
Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul'a döneceğim" dedi.
Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Ersoy, daha sonra taksiye binerek evine gitti.