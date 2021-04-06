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Haberler Galeri Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarına bakmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bülent Ersoy milyon dolarlık villasını kontrol etti. Bodrum'a gelen Bülent Ersoy hayranlarıyla fotoğraf çekildi.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 17:48 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 17:49
Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yeni satın aldığı villasının tadilatı için Bodrum'a geldi. Ersoy, arkadaşlarıyla restoranda yemek yedi.

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Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Muhabirine konuşan Ersoy, ikinci doz aşısını olduktan sonra Bodrum'da yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını görmek için geldiğini anlatarak, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan.

Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul'a döneceğim" dedi.

Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi

Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Ersoy, daha sonra taksiye binerek evine gitti.

Bülent Ersoy yeni villasını kontrole gitti! Diva Bülent Ersoy Bodrum'a geldi
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