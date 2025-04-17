Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: ’34’den 38 bedene çıktım’

Alişan, tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Instagram'daki paylaşımında eşi Buse Varol'u etiketleyen Alişan; ''14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki.'' notunu yazmıştı.