Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: '34’den 38 bedene çıktım'
Şarkıcı Alişan ile mutlu evlilikleri devam eden Buse Varol sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor. Hamile olduğu dönemde 33 kilo alan ve doğum sonrası eski formuna geri dönen Varol, verdiği kiloları geri almaya başladı.
HABER MERKEZİ
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Alişan, tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Instagram'daki paylaşımında eşi Buse Varol'u etiketleyen Alişan; ''14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki.'' notunu yazmıştı.