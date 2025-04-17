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Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: '34’den 38 bedene çıktım'

Şarkıcı Alişan ile mutlu evlilikleri devam eden Buse Varol sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor. Hamile olduğu dönemde 33 kilo alan ve doğum sonrası eski formuna geri dönen Varol, verdiği kiloları geri almaya başladı.

HABER MERKEZİ

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Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: ’34’den 38 bedene çıktım’

Alişan, tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Instagram'daki paylaşımında eşi Buse Varol'u etiketleyen Alişan; ''14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki.'' notunu yazmıştı.

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Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: ’34’den 38 bedene çıktım’

Buse Varol, hamilelikte kilo vermesindeki sırları şu sözlerle paylaşmıştı:

''Yememe dikkat ettim, biliyorsun o dönem sağlıklı beslenme dönemine girdim.''

Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: ’34’den 38 bedene çıktım’

Varol, "34'den 38 bedene çıktım. Şimdi yavaş yavaş 36'ya iniyorum. Bir ara saldım, bilerek yemek yedim. O zaman öyle mutluydum, yemek istiyordum ve yedim. Herkes zayıf olacak diye bir şey yok" dedi.

Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: ’34’den 38 bedene çıktım’

Oyuncu, "Yaz başında görüşelim" diyen muhabirlere "Bikini ile görüşmeyelim" diyerek güldü.

Buse Varol verdiği kiloları geri aldı: ’34’den 38 bedene çıktım’