Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama!

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olay sonrasında Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama geldi. Tolga Güleryüz ile en son görüntülü konuşma yapan oyuncu Begüm Öner, eşi ve diğer yaralı arkadaşlarının sağlık durumlarından bahsetti. İşte Begüm Öner'in açıklaması...