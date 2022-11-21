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Haberler Galeri Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama!

Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama!

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olay sonrasında Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama geldi. Tolga Güleryüz ile en son görüntülü konuşma yapan oyuncu Begüm Öner, eşi ve diğer yaralı arkadaşlarının sağlık durumlarından bahsetti. İşte Begüm Öner'in açıklaması...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:46
Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama!

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci gibi ünlü oyuncuların da içinde bulunduğu lüks minibüs TIR'a arkadan çarptı. Son dakika haberine göre; kaza Amasya-Çorum Karayolu üzerinde meydana geldi. Kaza sırasında araçta bulunan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

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Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama!

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sanat dünyasını yasa boğdu. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama!

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi.

Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama!

Kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşları Tolga Güleryüz ile en son görüntülü konuşma yapan oyuncu Begüm Öner, yaralılar arasındaki eşi Ceyhun Fersoy'un ve diğer arkadaşlarının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Can pazarı yaşanan kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama!

"SEVENLERİ KAVUŞTURMAK GÖREVİMİZ"

Hayatını kaybeden yapımcı Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıkmıştı.

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