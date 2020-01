Can Yaman askerlik fotoğrafıyla gündem oldu! Can Yaman'ın sakalsız yeni hali sosyal medyayı salladı

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan Can Yaman, yeni haliyle sosyal medyayı salladı. İzmir'e vatani görevini yerine getirmeye giden ünlü oyuncu Can Yaman bu kez saçsız, sakalsız fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Askerlik için saç ve sakalını kestiren Can Yaman'ın son halini ilk kez gören hayranları tanımakta zorluk çekti. İşte Can Yaman'ın saçsız, sakalsız yeni halinin fotoğrafı...