Can Yaman ve Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki yaş farkı hayranlarını şaşırttı

Son zamanlarda hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, İspanya'da da izdiham yaratmıştı. Ülkeye dönen ünlü oyuncu havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu bu kez Kıvanç Tatlıtuğ hakkında sorulan bir soruya verdiği cevapla gündem oldu. Can Yaman'ın Kıvanç Tatlıtuğ hakkında verdiği cevabı merak eden sosyal medya kullanıcıları iki oyuncu arasındaki yaş farkını öğrenince hayrete düştü. Bakın Can Yaman ve Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşındaymış!