"Çektiğim eziyeti anlatamam" Ünlü oyuncu 6 hafta yürüyemeyecek! Fotoğrafı korkuttu...
Ünlü oyuncu Didem Uzel, uzun süredir ayaklarında sağlık sorunu yaşıyordu. Uzel, doktorlarının sıralı operasyon önerisini reddederek, iki ayağından aynı anda ameliyat oldu. Güzel oyuncunun ayakları sargılandı. Uzel, "Çektiğim eziyeti size anlatamam" notuyla yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.
HABER MERKEZİ
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Türkiye'nin çok izlenen İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarında oynayan güzel oyuncu Didem Uzel, ayaklarındaki sağlık sorununu aşmak için ameliyat oldu. Güzel oyuncunun ameliyat sonrası ayakları bandajlandı. Yürüyemeyen Uzel'in, "Çektiğim eziyeti size anlatamam" sözleriyle yaptığı paylaşım sevenlerini hem korkuttu hem de üzdü.
Ünlü oyuncu, ayaklarındaki rahatsızlığın bir an önce geçmesi için ameliyat olma kararı aldı. Uzel, "Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim" diyerek aynı anda iki ayağından da ameliyat oldu.
Oğlu Aslan'ın tekerlekli sandalyeyi tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Didem Uzel, çektiği acıyı ise şu sözlerle aktardı:
Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken...