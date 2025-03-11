"Çektiğim eziyeti anlatamam" Ünlü oyuncu 6 hafta yürüyemeyecek! Fotoğrafı korkuttu...

TEKERLEKLİ SANDALYE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: ÇEKTİĞİM EZİYETİ ANLATAMAM

Oğlu Aslan'ın tekerlekli sandalyeyi tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Didem Uzel, çektiği acıyı ise şu sözlerle aktardı:

Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken...