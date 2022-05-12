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Haberler Galeri Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'nin keyfi yerinde!

Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'nin keyfi yerinde!

Ünlü şarkıcılar Cem Belevi ve İrem Derici, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ihanet yüzünden bitirmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, elinde ses kayıtlarının olduğunu söyleyerek, "İhaneti itiraf etti!" demişti. İrem Derici'nin magazin gündemini sallayan paylaşımının ardından bir ödül töreninde görüntülenen Cem Belevi ise "Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın!" ifadelerini kullanmıştı. O sözlerin ardından İrem Derici akşam Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Ünlü şarkıcının keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 08:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 09:41
Cem Belevi’den ayrılan İrem Derici’nin keyfi yerinde!

İrem Derici, geçtiğimiz yaz meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı alan ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

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Cem Belevi’den ayrılan İrem Derici’nin keyfi yerinde!

Cem Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü şarkıcılar, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

Cem Belevi’den ayrılan İrem Derici’nin keyfi yerinde!

Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Cem Belevi’den ayrılan İrem Derici’nin keyfi yerinde!

İkili, Amsterdam tatilinden dönüşte bir kez daha ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıkmıştı.

Cem Belevi’den ayrılan İrem Derici’nin keyfi yerinde!

Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark edince, argo kelimeler kullandığı iddia edilmişti.

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