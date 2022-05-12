Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'nin keyfi yerinde!

Ünlü şarkıcılar Cem Belevi ve İrem Derici, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ihanet yüzünden bitirmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, elinde ses kayıtlarının olduğunu söyleyerek, "İhaneti itiraf etti!" demişti. İrem Derici'nin magazin gündemini sallayan paylaşımının ardından bir ödül töreninde görüntülenen Cem Belevi ise "Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın!" ifadelerini kullanmıştı. O sözlerin ardından İrem Derici akşam Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Ünlü şarkıcının keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.