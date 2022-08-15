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Haberler Galeri Cem Davran'ın acı günü!

Cem Davran'ın acı günü!

Ünlü oyuncu Cem Davran, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan oyuncuya, ünlü isimler ve takipçileri baş sağlığında bulundu.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:21
Cem Davran’ın acı günü!

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Cem Davran, bugün acı bir haberle sarsıldı.

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Cem Davran’ın acı günü!

58 yaşındaki Cem Davran'ın annesi Ayfer Naciye Davran, vefat etti.

Cem Davran’ın acı günü!

Annesinin vefatıyla yıkılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımla acı haberi takipçilerine duyurdu.

Cem Davran’ın acı günü!

Acı haberi sosyal medyada paylaşan Davran'ın kullandığı ifadeler ise yürekleri sızlattı.

Cem Davran’ın acı günü!

"BİR TANEM VEFAT ETTİ!"

Davran paylaşımında, ''Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran.'' İfadelerini kullandı.

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