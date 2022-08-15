Cem Davran’ın acı günü!

"BİR TANEM VEFAT ETTİ!"

Davran paylaşımında, ''Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran.'' İfadelerini kullandı.