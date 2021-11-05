Cem Özer’in taciz davasından gelişmeler...

Almanya'da yaşayan M.K. isimli kadın, Cem Özer'i kendisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz etmekle suçladı. Özer, "Tek gecelik bir ilişki yaşadık. Maddi menfaat için beni şikayet etti" diye savunma yaptı.İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma 09:55Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma 10:05
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M.K. isimli kadın, mahrem fotoğraflar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasıyla Cem Özer'den şikayetçi oldu.
Cinsel taciz soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Özer ise kadına mahrem fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti ancak taciz suçlamasını reddederek "Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık. Tüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti" dedi.
'ŞANTAJ YAPIYOR'
ÖZER, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik ilişki yaşadıklarını ancak onun evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirtti ve "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" dedi. Özer, ayrıca kendisine şantaj yaptığı için M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.