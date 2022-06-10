Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy nişanlandı

Bir dönemin popüler dizisi Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, evlilik yolunda ilk adımını attı. Temizsoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 15:02Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 15:13
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Belemir Temizsoy küçük yaşlarda Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi dizilerinde rol almış ve özellikle Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Pembe'nin küçük kızı Ayşe rolüyle akıllarda yer edinmişti.