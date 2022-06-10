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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı

Bir dönemin popüler dizisi Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, evlilik yolunda ilk adımını attı. Temizsoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 15:02 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 15:13
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy nişanlandı

Belemir Temizsoy küçük yaşlarda Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi dizilerinde rol almış ve özellikle Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Pembe'nin küçük kızı Ayşe rolüyle akıllarda yer edinmişti.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy nişanlandı

Cennet Mahallesi'nden sonra herhangi bir projede rol almayan ve hemşire olan Belemir Temizsoy, son yıllarda sosyal medya influencerliği yapıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy nişanlandı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si evliliğe ilk adımını attı. Nişanlanan genç kız, mutlu anlarından kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy nişanlandı

Belemir Temizsoy'un nişandaki tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Hadise'ye benzetildi

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy nişanlandı

İşte Belemir Temizsoy'un nişanından kareler...

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