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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

Cennet Mahallesi'nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

Bir dönemin ekranlara damga vuran birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren efsane dizi Cennet Mahallesi, yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Oyunculuğuyla gönülere taht kuran, dizinin organizatörü Şipşak Rıza karakterine can veren Levent Tülek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. İşte Şipşak Rıza'nın ağızları açık bırakan değişimi...

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 14:15
Cennet Mahallesi’nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Melek Baykal, Levent Tülek gibi isimleri buluşturan Cennet Mahallesi yıllar geçsede hafızalardan silinmiyor.

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Cennet Mahallesi’nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

2000'li yılların başında ekranlara gelen ve o döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisi izleyenleri ekranlara kilitlemişti.

Cennet Mahallesi’nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

Dizide her işi halleden, takım elbisesi ve bıyığıyla seyircilerin aklına kazına Organizatör Rıza, yıllar içinde adeta başka biri oldu.

Cennet Mahallesi’nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

Rıza rolüne hayat veren Levent Tülek, dizide baştan sona kadar yer aldı.

Cennet Mahallesi’nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı

57 yaşındaki Levent Tülek Deli Deli Olma, Pamuk Prenses 2, Dudullu Postası gibi projelerde de yer aldı.

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