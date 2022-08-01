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Cennet Mahallesi'nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı
Cennet Mahallesi'nin organizatörü Şipşak Rıza değişimiyle gündem oldu! Son hali olay yarattı
Bir dönemin ekranlara damga vuran birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren efsane dizi Cennet Mahallesi, yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Oyunculuğuyla gönülere taht kuran, dizinin organizatörü Şipşak Rıza karakterine can veren Levent Tülek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. İşte Şipşak Rıza'nın ağızları açık bırakan değişimi...
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56
Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 14:15
Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Melek Baykal, Levent Tülek gibi isimleri buluşturan Cennet Mahallesi yıllar geçsede hafızalardan silinmiyor.
2000'li yılların başında ekranlara gelen ve o döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisi izleyenleri ekranlara kilitlemişti.
Dizide her işi halleden, takım elbisesi ve bıyığıyla seyircilerin aklına kazına Organizatör Rıza, yıllar içinde adeta başka biri oldu.
Rıza rolüne hayat veren Levent Tülek, dizide baştan sona kadar yer aldı.
57 yaşındaki Levent Tülek Deli Deli Olma, Pamuk Prenses 2, Dudullu Postası gibi projelerde de yer aldı.