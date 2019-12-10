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Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Ekranların yeni yapımı Çocuk dizisi ve oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin son bölümünü izleyen diziseverler 13. yeni bölümü merakla başlamaya başladı. Dizinin takipçileri tarafından en çok yanıtı araştırılan 'Çocuk dizisi hangi gün?, Çocuk dizisi hangi kanalda?' sorulara Ceyda Ateş hakkında merak edilenler de eklendi. Çocuk dizisindeki Şule Karasu karakteriyle kendine hayran bırakan güzel oyuncu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Ceyda Ateş kimdir?, Ceyda Ateş kaç yaşında?, Ceyda Ateş nereli?' gibi soruların yanıtını ararken ünlü oyuncunun yıllar öncekini halini ilk kez görünce hayrete düştü. Bakın Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki hali nasılmış!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 13:09 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 13:11
Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Ekranların yeni yapımı Çocuk dizisi ve oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin son bölümünü izleyen diziseverler 13. yeni bölümü merakla başlamaya başladı. Dizinin takipçileri tarafından en çok yanıtı araştırılan 'Çocuk dizisi hangi gün?, Çocuk dizisi hangi kanalda?' sorulara Ceyda Ateş hakkında merak edilenler de eklendi. Çocuk dizisindeki Şule Karasu karakteriyle kendine hayran bırakan güzel oyuncu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Ceyda Ateş kimdir?, Ceyda Ateş kaç yaşında?, Ceyda Ateş nereli?' gibi soruların yanıtını ararken ünlü oyuncunun yıllar öncekini halini ilk kez görünce hayrete düştü. Bakın Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki hali nasılmış!

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Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi. Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu.

Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Hadise

Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Hadise

Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

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