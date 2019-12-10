Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Ekranların yeni yapımı Çocuk dizisi ve oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin son bölümünü izleyen diziseverler 13. yeni bölümü merakla başlamaya başladı. Dizinin takipçileri tarafından en çok yanıtı araştırılan 'Çocuk dizisi hangi gün?, Çocuk dizisi hangi kanalda?' sorulara Ceyda Ateş hakkında merak edilenler de eklendi. Çocuk dizisindeki Şule Karasu karakteriyle kendine hayran bırakan güzel oyuncu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Ceyda Ateş kimdir?, Ceyda Ateş kaç yaşında?, Ceyda Ateş nereli?' gibi soruların yanıtını ararken ünlü oyuncunun yıllar öncekini halini ilk kez görünce hayrete düştü. Bakın Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş'in yıllar önceki hali nasılmış!