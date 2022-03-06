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Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine öyle bir değişti ki... Melek Şahin'i görenler gözlerine inanamıyor
Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine öyle bir değişti ki... Melek Şahin'i görenler gözlerine inanamıyor
Uzun süredir Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin'in karısı Emine karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Melek Şahin'in, gerçek hayattaki hali takipçilerini şoke etti.
Giriş Tarihi: 6 Mart 2022 Pazar 10:25
Yıllardır Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Emine' karakterine hayat veren Melek Şahin'i dışarıda görenler tanımakta güçlük çekti.
Çocuklar Duymasın'da basma etekler giyip yazma bağlayan Emine, gerçek hayatta çok iyi bir tiyatro oyuncusu.
Emine rolünde makyaj yapmadan izleyicinin önüne gelen Melek Şahin gerçek hayatta bakımlı bir Türk kadını...