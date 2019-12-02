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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hayranlarını şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisinde "Duygu" olarak tanıdığımız sanatçı Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari dikkatleri üzerine çekti. 'Çocuklar Duymasın Duygu kim' sorularına yanıt arayan sosyal medya kullanıcıları Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'yi ilk kez görünce hayrete düştü. 'Ayşecan Tatari evli mi, eşi kim' soruları 'Ayşecan Tatari'nin annesi kim, Ayşecan Tatari'nin oynadığı diziler hangileri' sorularını geçerek internette en fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Bakın Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Ayşecan Tatari'nin eşi kim...

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 18:34
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hayranlarını şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisinde "Duygu" olarak tanıdığımız sanatçı Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari dikkatleri üzerine çekti. 'Çocuklar Duymasın Duygu kim' sorularına yanıt arayan sosyal medya kullanıcıları Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'yi ilk kez görünce hayrete düştü. 'Ayşecan Tatari evli mi, eşi kim' soruları 'Ayşecan Tatari'nin annesi kim, Ayşecan Tatari'nin oynadığı diziler hangileri' sorularını geçerek internette en fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Bakın Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Ayşecan Tatari'nin eşi kim...

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hayranlarını şaşırttı

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hayranlarını şaşırttı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hayranlarını şaşırttı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hayranlarını şaşırttı
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