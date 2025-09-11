Çok konuşulmuştu: Fikret Orman'a boşanmadan 'evet' diyen Güzide Duran'ın tektaşı ortaya çıktı...
Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilen Güzide Duran, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İş adamı Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam eden Güzide Duran'ın, Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilirken ünlü modelin, son paylaşımında parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı...
SABAH
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü.
16 yıllık eşi Adnan Aksoy ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a adeta ateş püskürmüştü.
"İBRETLİK BİR TABLO" Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.
GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ!
Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu. Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi. Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.
BOŞANMADAN NİKAH MASASINA OTURUYOR! Özel hayatıyla son günlerde dikkat çeken Güzide Duran son olarak bomba bir iddia ile gündeme gelmişti.
Bir magazin programında yer alan iddiaya göre, Fikret Orman sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklifi etmişti. Dedikodular arasında Duran'ın teklifi kabul ettiği ve tektaşı parmağına taktığı ileri sürülmüştü.
TEKTAŞI ELE VERDİ! Sevgilisi Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı ileri sürülen Güzide Duran, dedikoduları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.
Duran yaptığı son paylaşımda 'yüzük parmağında' tektaş olması gözlerden kaçmadı.
GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ...
Öte yandan Resmi olarak evli olan Güzide Duran ile yasak ilişki yaşadığı Fikret Orman, kendilerine yöneltilen toplumsal tepkiye rağmen bildiklerini okuyor!
İkilinin, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübünde kimseye aldırış etmeden sarmaş dolaş öpüşmesi diğer müşteriler tarafından hayretle karşılandı.
EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak bu dava sürerken Duran'ın işadamı Fikret Orman'la yasak aşk yaşamaya başlaması yadırganmıştı. Konu tartışılırken ikili kimseye aldırmadan el ele poz verince olay toplumsal bir tepkiye dönüşmüştü.
ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI Herkes yoğun tepki nedeniyle ikilinin aşklarını gizli saklı yaşamasını beklerken tam tersi oldu. Güzide Duran önce "Fikret Orman'la çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Ardından da ikili Marmaris tatiline çıktı.
İLK AÇIKLAMAYI YAPTI! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler için sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.
"ZORLA TUTULMAYA ÇALIŞIYORUM" Resmiyette hala evli olan Duran yaptığı açıklamada "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında çocukları hakkında konuşurken, duygulanan mankenin açıklamalarına eşi Adnan Aksoy, "Oyunculuğu karşısında midem bulandı" sözleriyle karşılık vermişti.
"ANNELİK ŞOV MALZEMESİ YAPILAMAYACAK KADAR KUTSAL BİR DEĞERDİR"
Aksoy'un öfkesi dinmiyor. İş insanı, Duran'ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyen iş insanı, "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin" yorumunda bulundu.