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Haberler Galeri Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

Çukur dizisine Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Daha önce yer aldığı birçok diziyle adından söz ettiren Damla Sönmez, Çukur dizisindeki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olarak diziye dahil olan ve aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:25
Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

Çukur dizisine Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şoke etti.

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

NUR FETTAHOĞLU

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

NUR FETTAHOĞLU

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ

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