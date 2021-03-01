Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşırttı

Çukur dizisine Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Daha önce yer aldığı birçok diziyle adından söz ettiren Damla Sönmez, Çukur dizisindeki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olarak diziye dahil olan ve aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şoke etti.