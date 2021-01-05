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Haberler Galeri Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında rekorlar kırarken, Züleyha rolüyle dikkat çeken Hilal Altınbilek gündeme oturdu. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sevenlerinin "Annesi değil ikizi gibi" yorumları karşısında ne yazacağını bilemeyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek, magazin dünyasını peşine taktı. İşte Züleyha'ya hayat veren Hilal Altınbilek ve ünlülerin anneleriyle olan pozları.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2021 Salı 11:45
Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında rekorlar kırarken, Züleyha rolüyle dikkat çeken Hilal Altınbilek gündeme oturdu. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Sevenlerinin "Annesi değil ikizi gibi" yorumları karşısında ne yazacağını bilemeyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek, magazin dünyasını peşine taktı. İşte Züleyha'ya hayat veren Hilal Altınbilek ve ünlülerin anneleriyle olan pozları.

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Hilal Altınbilek annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

Hilal Altınbilek ve annesi

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayrete düşürdü!

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