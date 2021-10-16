Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"in çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünyaya gelmişti. Eşinin güzel oyuncuyu aldatma görüntüleri gündeme gelmiş ardından da 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'e şiddet uygulamış, mahkemelik oldukları öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini sonlandıran ikilinin, yeniden bir araya geldiği konuşulanlar arasındaydı. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, o gerçeği açığa çıkardı...