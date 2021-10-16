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Haberler Galeri Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"in çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünyaya gelmişti. Eşinin güzel oyuncuyu aldatma görüntüleri gündeme gelmiş ardından da 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'e şiddet uygulamış, mahkemelik oldukları öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini sonlandıran ikilinin, yeniden bir araya geldiği konuşulanlar arasındaydı. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, o gerçeği açığa çıkardı...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:37
Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si oyuncu Damla Ersubaşı, son günlerde her adımıyla dikkat çekiyor.

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Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Çift, 4 yıllık evliliğini ihanet ve şiddet iddialarının gölgesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında sonlandırmıştı.

Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Bir süredir yeniden barıştıkları konuşulan ikili hakkındaki iddialar doğru çıktı. Damla Ersubaşı, eski eşini affetti.

Damla Ersubaşı eşinin ihanetini ve şiddetini çabuk unuttu!

Yeniden birliktelik yaşayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, dün akşam bir mekanda eğlendi.

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