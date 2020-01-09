Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı hayrete düşürdü

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Danilo Zanna yine dikkatleri üzerine çekti. atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programından bu yana hayatımızda olan MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. 'Danilo Zanna'nın eşi kim? Danilo Zanna kaç yaşında?' sorularından sonra 'Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı ne kadar?' gündem oldu. İşte Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...