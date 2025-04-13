Danla Bilic’ten darp olayı sonrası ilk açıklama

Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardir sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız iyi akşamlar" ifadelerini kullandı.