Danla Bilic’ten darp olayı sonrası ilk açıklama

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgili Berk Çetin'den gördüğü şiddet kameralara yansıdı. Bilic'in şikayeti sonrası eski sevgili Çetin Denizli'de yakalandı. Çetin iddiaları reddederken Bilic'den de ilk açıklama geldi.
HABER MERKEZİ
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Fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan'da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi. Denizli'de yakalanan Çetin ifadesinde, hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunulduğunu söyledi.
Çetin, emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi.
Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.
İLK AÇIKLAMA
Tutuklama kararı sonrası Danla Bilic yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Hepinize teşekkür ederim. Öğrendiğin, duyduğun, gördüğün her şeyde eksik var. Yumruk atmadım demiş. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sistematik takip, taciz, iftira, darp başıma gelmedi.
DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.
Sosyal medya fenomeni paylaşımında, "Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var karakoldayim.
Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardir sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız iyi akşamlar" ifadelerini kullandı.