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Haberler Galeri Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü

Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü

Oryantal dans ettiği gerekçesiyle işine son verilen sunucu Hande Sarıoğlu ekranlara geri döndü! Dans videosuyla gündem olan Hande Sarıoğlu yine oryantal dans etti. Göbek atarak yeni eşine giriş yapan sunucu Hande Sarıoğlu işte böyle dans etti.

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2021 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2021 Pazar 18:45
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından peçeli oryantal videosunu paylaşan spiker Hande Sarıoğlu ile çalıştığı Habertürk yönetimi arasında gerginlik çıkmış ve Sarıoğlu istifa etmişti.

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Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü

Sarıoğlu, yeni kanalında yayınlanan programında bir kez daha oryantal şov yaptı.

Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü

İşini ve özel hayatını yaşamaktan vazgeçmeyen ünlü isim, birlikte program yaptığı Buğra Korkut'a ''Buğra sen bakma. Bu hikayede Bülent Serttaş sensin, sen yanma'' dedi.

Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
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