Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü

Oryantal dans ettiği gerekçesiyle işine son verilen sunucu Hande Sarıoğlu ekranlara geri döndü! Dans videosuyla gündem olan Hande Sarıoğlu yine oryantal dans etti. Göbek atarak yeni eşine giriş yapan sunucu Hande Sarıoğlu işte böyle dans etti.