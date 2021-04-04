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Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Oryantal dans ettiği gerekçesiyle işine son verilen sunucu Hande Sarıoğlu ekranlara geri döndü! Dans videosuyla gündem olan Hande Sarıoğlu yine oryantal dans etti. Göbek atarak yeni eşine giriş yapan sunucu Hande Sarıoğlu işte böyle dans etti.
Giriş Tarihi: 4 Nisan 2021 Pazar 18:42Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2021 Pazar 18:45
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Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu yeni işinde göbek attı! Hande Sarıoğlu göbek atarak geri döndü
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından peçeli oryantal videosunu paylaşan spiker Hande Sarıoğlu ile çalıştığı Habertürk yönetimi arasında gerginlik çıkmış ve Sarıoğlu istifa etmişti.