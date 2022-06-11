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Haberler Galeri David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham mutlu evlilikleriyle sıkça gündeme geliyor. Ünlü çiftten David Beckham, güzel eşi Victoria Beckham ile ilgili itirafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:17
David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

Geçtiğimiz aylarda 'River Cafe Table 4' adlı podcast programına katılan Beckham, eşi Victoria ile ilgili itirafıyla dinleyen herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

"25 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YİYOR"

Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, "Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim" ifadelerini kullanmıştı. Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söylemişti.

David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

"Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum" şeklinde konuşan dört çocuk babası David Beckham, 47 yaşındaki eşiyle ilgili şunları anlatmıştı:

"Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper'a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum."

David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

Çift, geçtiğimiz yaz 22. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Eşi ile birlikte yıllar önce çekilen ve birbirleriyle uyumlu giysiler içindeki fotoğraflarını bir araya toplayan eski futbolcu, duygusal bir yazı kaleme almıştı.

David Beckham, paylaşımında, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beckham ayrıca mesajında Victoria Beckham'a kendisine harika çocuklar verdiği için ve hep uyumlu giyindikleri için de minnet duyduğunu da ifade etmişti.

47 yaşındaki Victoria Beckham da eşine, "Seni seviyorum David. Mutlu yıl dönümleri..." diyerek seslenmişti.

David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Victoria Beckham nisan ayında, 47. yaş gününü kutlaması için ise ailesi ve sevdikleriyle bir partide buluşmuştu. Ünlü çift, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

Duygusal bir paylaşımda bulunan David Beckham, eşi Victoria Beckham'a, "En güzel günü hak ediyorsun" diyerek seslenmişti. Victoria da eşi ile birlikte çekildiği romantik fotoğrafını, "Seni seviyorum" sözleriyle paylaşmıştı. Çiftin paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

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