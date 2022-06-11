David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

Çift, geçtiğimiz yaz 22. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Eşi ile birlikte yıllar önce çekilen ve birbirleriyle uyumlu giysiler içindeki fotoğraflarını bir araya toplayan eski futbolcu, duygusal bir yazı kaleme almıştı.
David Beckham, paylaşımında, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beckham ayrıca mesajında Victoria Beckham'a kendisine harika çocuklar verdiği için ve hep uyumlu giyindikleri için de minnet duyduğunu da ifade etmişti.
47 yaşındaki Victoria Beckham da eşine, "Seni seviyorum David. Mutlu yıl dönümleri..." diyerek seslenmişti.