David Beckham: Ama bu kararları hep ben verdim!

"Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum" şeklinde konuşan dört çocuk babası David Beckham, 47 yaşındaki eşiyle ilgili şunları anlatmıştı:

"Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper'a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum."

