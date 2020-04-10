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Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Defne Samyeli'nin fotoğrafı ise takipçilerini ikiye böldü. İşte Defne Samyeli'nin o makyajsız fotoğrafı.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2020 Cuma 19:06Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020 Cuma 19:07
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Komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor.