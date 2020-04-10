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Haberler Galeri Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Defne Samyeli'nin fotoğrafı ise takipçilerini ikiye böldü. İşte Defne Samyeli'nin o makyajsız fotoğrafı.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2020 Cuma 19:06 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020 Cuma 19:07
Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle vaktini evinde geçiren Defne Samyeli, evdeki hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.

Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü.

Defne Samyeli makyajsız poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı da hiç beğenmedi.

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