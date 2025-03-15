Deha setinde feci kaza! Aras Bulut İynemli ameliyata alındı
Deha dizisinde Devran karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli hayranlarını korkuttu. 34 yaşındaki başarılı oyuncu dizi setinde talihsiz bir kaza geçirdi. Aksiyon sahnesinde ayağı burkulan İynemli ameliyat oldu.
HABER MERKEZİ
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Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'den hayranlarını korkutan haber geldi. Yer aldığı Deha dizisinin çekiminde talihsiz bir kaza geçiren oyuncu hemen ameliyata alındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Deha dizisinin aksiyon sahnesi çekimlerinde ayak bileğinde bir kırık oluşan İynemli ameliyata alındı.
AMELİYAT EDİLDİ
Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edildi. Ameliyat edilen İynemli'nin bir süre evinde dinleneceği ve en kısa zamanda sete döneceği öğrenildi.
AŞK DEDİKODULARI
Aras Bulut İynemli ve dizideki rol arkadaşı Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. İynemli'den sonra Eylül Ersöz de aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Ersöz yaptığı açıklamada, "Bu ben açıklık getireyim, artık bitsin gitsin. Biz Aras ile yakın arkadaşız. Hiç öyle bir şey yok." demişti.
Dizide kardeşi rolünü oynayan Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara ise kısa ve net bir cevap veren İynemli ise "Arkadaşlar, öyle bir şey yok" diyerek aşk dedikodularını yalanlamıştı.