Deha setinde feci kaza! Aras Bulut İynemli ameliyata alındı

AŞK DEDİKODULARI

Aras Bulut İynemli ve dizideki rol arkadaşı Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. İynemli'den sonra Eylül Ersöz de aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ersöz yaptığı açıklamada, "Bu ben açıklık getireyim, artık bitsin gitsin. Biz Aras ile yakın arkadaşız. Hiç öyle bir şey yok." demişti.