Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı!

Deha dizisinde canlandırdığı Esme karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren isimlerden. Aras Bulut İynemli ile başrolleri paylaşan güzel oyuncunun yaşı ise merak konusu oldu. Eroğlu'nun yaşını ilk kez duyanları bir hayli şaşırdı. İşte Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu'nun yaşı...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 21 Ekim 2024 15:51 Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





