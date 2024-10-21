Deha’nın Esme’si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı!

Deha dizisinde canlandırdığı Esme karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren isimlerden. Aras Bulut İynemli ile başrolleri paylaşan güzel oyuncunun yaşı ise merak konusu oldu. Eroğlu'nun yaşını ilk kez duyanları bir hayli şaşırdı. İşte Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu'nun yaşı...
Deha dizisinde Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun yaşı kaç? sorusu hayranları tarafından merak ediliyor. Başarılı oyuncunun yaşını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte oyuncuların merak edilen yaşları...