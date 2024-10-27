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Deha'nın yıldızı Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı dizideki kardeşi çıktı

Deha dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncunun yeni aşkının aynı dizide kardeşini canlandıran Eylül Ersöz olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü.

HABER MERKEZİ

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Deha’nın yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yeni aşkı dizideki kardeşi çıktı

Yer aldığı yapımlarla beğeni toplayan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında bulunuyor. 34 yaşındaki İynemli iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

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Deha’nın yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yeni aşkı dizideki kardeşi çıktı

Deha'nın başarılı oyuncusunun yeni aşkı aynı dizide kardeşini canlandıran 23 yaşındaki Eylül Ersöz olduğu iddia edildi. İklinin aralarında 11 yaş farkının bulunması da dikkat çekti.

Deha’nın yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yeni aşkı dizideki kardeşi çıktı

Uzun süre oyuncu Bige Önal ile birlikteliği olan İynemli, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Gaddar dizisinde Buse Meral ile aşk yaşadığı iddialarıyla da konuşulmuştu.

Deha’nın yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yeni aşkı dizideki kardeşi çıktı

Bige Önal, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda," ifadelerini kullanmıştı.

Deha’nın yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yeni aşkı dizideki kardeşi çıktı

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz, 6 Eylül 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi.Tiyatroya olan ilgisiyle dikkat çeken genç oyuncu Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ardından yeteneklerini geliştirmek için profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.