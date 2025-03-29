  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Demet Akalın ineklere 'yalan mı' şarkısını söyledi! 'Ay ağlayacak az sonra...'

Demet Akalın ineklere 'yalan mı' şarkısını söyledi! 'Ay ağlayacak az sonra...'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın,ineklere "yalan mı şarkısını söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü popçunun "Ağlayacak az sonra" şeklindeki açıklaması, izleyenleri hem güldürdü.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, başarılı iş hayatıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Kariyerinin yanı sıra, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan Akalın, geçtiğimiz günlerde takipçilerini duygulandırmıştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi! ’Ay ağlayacak az sonra...’

52 yaşındaki ünlü şarkıcının bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Ünlü popçu ineklere söylediği "yalan mı" şarkısıyla ilginç bir hareket yaptı.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi! ’Ay ağlayacak az sonra...’

"Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra" şeklindeki açıklamasıyla dikkat çeken Akalın, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Akalın'ın ineklere şarkı söylediği video, takipçilerinin ilgisini çekti ve kısa sürede birçok yorum aldı. Takipçileri, "İneklere bedava konser", "İnekler çok duygulandı" gibi esprili yorumlar yaparken, bazıları ise "Neden abla?" şeklinde meraklı yorumlarda bulundu.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Sivri dilli açıklamaları ve hit şarkılarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.