Akalın'ın ineklere şarkı söylediği video, takipçilerinin ilgisini çekti ve kısa sürede birçok yorum aldı. Takipçileri, "İneklere bedava konser", "İnekler çok duygulandı" gibi esprili yorumlar yaparken, bazıları ise "Neden abla?" şeklinde meraklı yorumlarda bulundu.