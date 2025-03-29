Ünlü şarkıcı Demet Akalın,ineklere "yalan mı şarkısını söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü popçunun "Ağlayacak az sonra" şeklindeki açıklaması, izleyenleri hem güldürdü.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, başarılı iş hayatıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Kariyerinin yanı sıra, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan Akalın, geçtiğimiz günlerde takipçilerini duygulandırmıştı.
52 yaşındaki ünlü şarkıcının bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü popçu ineklere söylediği "yalan mı" şarkısıyla ilginç bir hareket yaptı.
"Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra" şeklindeki açıklamasıyla dikkat çeken Akalın, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.
Akalın'ın ineklere şarkı söylediği video, takipçilerinin ilgisini çekti ve kısa sürede birçok yorum aldı. Takipçileri, "İneklere bedava konser", "İnekler çok duygulandı" gibi esprili yorumlar yaparken, bazıları ise "Neden abla?" şeklinde meraklı yorumlarda bulundu.
Sivri dilli açıklamaları ve hit şarkılarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.