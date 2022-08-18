Demet Evgar anne oldu

Oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı karnı burnunda paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni toplamıştı. 42 yaşındaki Demet Evgar'dan müjdeli haber geldi. Demet Evgar, doğum için hastaneye yattı. 42 yaşındaki sevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Gerçekleşen doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip eşlik etti. Doğum sonrası Demet Evgar ve Mavi bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.