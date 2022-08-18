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Haberler Galeri Demet Evgar anne oldu

Demet Evgar anne oldu

Geçtiğimiz Mart ayında işletmeci Levent Babataş ile 6 yıllık birlikteliğini resmiyete taşıyan Demet Evgar'dan müjdeli haber geldi. Levent Babataş ve Demet Evgar bebekleri Mavi'ye kavuştu.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 13:41 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:42
Demet Evgar anne oldu

Oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

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Demet Evgar anne oldu

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı karnı burnunda paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni toplamıştı.

Demet Evgar anne oldu

42 yaşındaki Demet Evgar'dan müjdeli haber geldi. Demet Evgar, doğum için hastaneye yattı.

Demet Evgar anne oldu

42 yaşındaki sevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.

Demet Evgar anne oldu

Gerçekleşen doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip eşlik etti.

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