Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi
Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan Özdemir gönlünü bakın kime kaptırdı.
HABER MERKEZİ
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Rol aldığı yapımlarla ve güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşıyor.