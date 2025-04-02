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Haberler Galeri Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan Özdemir gönlünü bakın kime kaptırdı.

HABER MERKEZİ

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Demet Özdemir’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Rol aldığı yapımlarla ve güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşıyor.

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Demet Özdemir’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı.

Demet Özdemir’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Özel hayatı da oldukça merak edilen Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

Demet Özdemir’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

Demet Özdemir’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

AŞKTAN İLK KARE ORTAYA ÇIKTI

Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika'da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir'le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı.

Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.