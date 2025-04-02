Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşktan ilk kare geldi

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan Özdemir gönlünü bakın kime kaptırdı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 02 Nisan 2025 10:29 Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





