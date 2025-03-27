Demet Şener'in iş insanı Tolga Arman ile ilişkisi bitti mi?
Ünlü manken Demet Şener 4 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile ilişkisini sonlandırdığı iddialarına yanıt geldi. Evlenecekleri düşünülen ünlü çiftin sessiz sedasız ayrıldığı söylentilerine yanıt veren Şener, "külliyen yalan" dedi.
SABAH
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Demet Şener'in iş insanı Tolga Arman ile ilişkisi bitti mi?
Ünlü manken Demet Şener uzun zamandır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Evlenecekleri düşünülen ünlü çiftin sessiz sedasız ayrıldığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili Demet Şener'den açıklama gecikmedi.
Demet Şener'in iş insanı Tolga Arman ile ilişkisi bitti mi?
Mutlu mesut giden aşklar, her zaman birilerini rahatsız eder ve o yüzden de sık sık 'ayrılık' dedikoduları çıkarırlar. Gerçi zaman zaman bu dedikoduların doğru çıktığı da olur. Son günlerde de Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren aşklarının bittiği dedikoduları ortada dolaşıyordu.
Demet Şener'in iş insanı Tolga Arman ile ilişkisi bitti mi?
İstanbul Havalimanı'nda iddialara yanıt veren Şener, "Bu dedikodular nereden ve niçin çıkıyor bilmiyorum ama külliyen yalan. Her şey aynı güzellikte devam ediyor" dedi.