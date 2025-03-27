Demet Şener’in iş insanı Tolga Arman ile ilişkisi bitti mi?

Mutlu mesut giden aşklar, her zaman birilerini rahatsız eder ve o yüzden de sık sık 'ayrılık' dedikoduları çıkarırlar. Gerçi zaman zaman bu dedikoduların doğru çıktığı da olur. Son günlerde de Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren aşklarının bittiği dedikoduları ortada dolaşıyordu.